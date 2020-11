Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji na ulicach protestowały setki tysięcy demonstrantów. To głównie młode kobiety, licealiści, studenci, uczniowie. W środę, 28 października, odbył się ogólnopolski strajk. Wiele kobiet nie przyszło tego dnia do pracy, a uczniowie i studenci nie brali udziału w lekcjach czy zajęciach.

Dane o udziale uczniów i nauczycieli w protestach zaczęło zbierać Ministerstwo Edukacji. W pismach poprosiło kuratorów oświaty o informacje.

Kuratoria z kolei wysyłały pisma do dyrektorów szkół, by ujawnili skalę strajku, zaangażowanie uczniów i nauczycieli. - Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób - pisała rzeczniczka ministerstwa.