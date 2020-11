Jeszcze parę tygodni temu mówił, że w Zielonej Górze czuje się niesamowicie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby związał się z Falubazem na dłużej? Do takich deklaracji żużlowców w trakcie sezonu nie warto przywiązywać jakiejś wielkiej wagi, bo doskonale wiemy jaki to jest rynek. Jak wielkie pieniądze do zarobienia, właściwie tylko w Polsce.

- Byłem w Stali przez dwa lata, zdobyłem srebrny i brązowy medal, ale jednego wciąż mi brakuje - powiedział Martin Vaculik. - W żużlu spotykasz ludzi, do których chce się wracać. Wiesz gdzie i z kim naprawdę chcesz być. Wracam do Gorzowa, witajcie ponownie.