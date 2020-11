Od 7 listopada instytucje kultury zostaną zamknięte dla publiczności. Filharmonia Gorzowska nie rezygnuje jednak z koncertów, a jedynie zmienia kanały docierania do melomanów.

– Od kilku miesięcy liczyliśmy się z taką sytuacją, w której ponownie zmuszeni będziemy do zmiany formuły naszej pracy. Obecnie jesteśmy gotowi, by zarówno tę wiedzę, jak i narzędzia wykorzystać w praktyce – mówi Urszula Śliwińska, rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej. – Zachowując wszelkie rygory sanitarne podczas prób i nagrań, nie rezygnujemy z pracy. Większość naszej propozycji koncertowej i edukacyjnej przenosimy do sieci. Koncerty odbędą się zatem w planowanych terminach, ale transmitowane będą w internecie – zapowiada.