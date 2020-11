Umowy dotyczące wyposażenia gorzowskich szkół w sprzęt do nauki na odległość podpisali w czwartek Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, i wiceprezydent Małgorzata Domagała.

– To dwie bardzo ważne dla gorzowskiej oświaty umowy. Dzięki nim kupimy ponad 1 100 komputerów do naszych szkół, co pozwoli usprawnić proces edukacyjny w systemie zdalnym – powiedziała wiceprezydent Domagała.

Wicemarszałek Łukasz Porycki ocenia, że to dobra inwestycja w gorzowską edukację. – Miejmy nadzieję, że nauka zdalna potrwa jak najkrócej i uczniowie wrócą do szkół. Jednak ten sprzęt za ponad 3 mln złotych pozwoli na edukację na dobrym poziomie nawet w czasie pandemii – stwierdził.