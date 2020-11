Do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Straciła około 47 tys. zł. Jak do tego doszło?

Gorzowianka dostała na pocztę elektroniczną wiadomość o programie „Kryptogenum”- który miał służyć do pomnażania pieniędzy na giełdzie.

Weszła w link podanej strony, która miała pozytywne recenzje i wypełniła formularz kontaktowy. Wkrótce skontaktowała się z nią konsultantka, która posługując się obcym akcentem wyjaśniła, jak działa strona i jak w szybki sposób można się wzbogacić. Gorzowianka zapytała, dlaczego dzwoniąca ma obcy akcent, ta oświadczyła, że pochodzi z Serbii, ale ma męża Polaka. Konsultantka zaproponowała na początek wpłatę do depozytu kwoty 250 dolarów i kazała czekać na kontakt. Potem zadzwonił mężczyzna, który krok po kroku instruował telefonicznie, gdzie kobieta ma się zalogować, na jakiej stronie internetowej i jak ma zainstalować na swoim komputerze program AnyDesk, czyli aplikację do zdalnego pulpitu. Kobieta zainstalowała program i widziała, jak na jej pulpicie ktoś wykonuje działania. Mężczyzna kazał jej zalogować się do swojego banku. Potem oszust ponownie się z nią skontaktował , bo chciał „zweryfikować konto portfela kryptowalut” i poprosił o dane z dowodu osobistego. Zmanipulowana kobieta przesłała mężczyźnie dane, zalogowała się również na AnyDesk, a mężczyzna swoim kursorem wskazał, na jakie konto mają trafić przelewy. Licząc na szybki zarobek dała się nakłonić do trzech przelewów na łączną kwotę 47 tys. zł.