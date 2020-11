Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego podważającym przepis ustawy aborcyjnej w Polsce wybuchły protesty. Na ulice wyszły setki tysięcy kobiet i zwłaszcza młodych ludzi. Doszło do groźnych incydentów.

- Bojówki zaatakowały kobiety. W Warszawie z 37 zatrzymanych 35 należało do środowisk kibolskich - przypomina Anita Kucharska-Dziedzic, lubuska posłanka Lewicy. - W Zielonej Górze też mieliśmy przypadki agresji. Starszej kobiecie lekarze założyli sześć szwów. Z rozmów z policjantami wynika, że to efekt metod stosowanych przez narodowców, którzy do butów przyczepiają noże - dodaje posłanka.