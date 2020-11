W Lubuskiem mamy w środę, 4 listopada, aż 448 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i niestety zmarłe 22 kolejne osoby. Łączna liczba zarażonych od początku epidemii - 8327.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w środę 24 692 nowe przypadki, zostało wykonanych 69 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 439 536 zarażeń koronawirusem. Niestety 6475 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (111), Zielonej Góry (81) oraz z powiatów: gorzowskiego (25), wschowskiego (37), żarskiego (35), świebodzińskiego (29), zielonogórskiego (28), międzyrzeckiego (25), słubickiego (21), nowosolskiego (15), krośnieńskiego (15), żagańskiego (14), strzelecko-drezdeneckiego (10) i sulęcińskiego (2).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 2864 osoby, niestety 95 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 6117, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 289. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1257.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce są zajęte 18 654 łóżka i 1625 respiratorów. Ponad 408 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 4 listopada. Do tej pory wyzdrowiało 168 960 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: