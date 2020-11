Około 60 pracowników branży gastronomicznej protestowało dziś w Gorzowie przeciwko zamykaniu lokali. Takie protesty odbyły się w 20 miastach w Polsce.

– Staramy się przeżyć. Chcemy jednak zaapelować o dialog. Prosimy o to, żeby z nami rozmawiać i nam pomagać, a nie tylko informować, że od jutra mamy funkcjonować w naszej branży w jednej dziesiątej naszych możliwości. Protestuje czynnie może niewielu, ale rząd dobrze wie, ilu nas jest i jaka to jest gałąź gospodarki – mówi Paweł Salamon, szef kuchni, organizator gorzowskiego protestu. Podkreśla, że z gastronomii żyje bezpośrednio milion osób w Polsce. Ale to sama gastronomia, do tego dochodzą jeszcze wszyscy w całym łańcuszku firm, producentów wokół branży. – To jest nasz krzyk, prośba o to, żeby rządzący patrzyli na to tak właśnie szeroko. Po tej tragicznej wiośnie wszystko teraz wróciło jak bumerang. Nie wiemy, co będzie po dwóch tygodniach, nie ma planu, co dalej. Być może jutro usłyszymy, że zamkną nas już całkiem – dodaje Paweł Salamon. I pyta, czy rzeczywiście gastronomia jest tym najpoważniejszym źródłem rozpowszechniania wirusa. – Czy jesteśmy źle przygotowani? Ja uważam, że nie. Odrobiliśmy lekcję. Słuchaliśmy. Jeśli powiedziano nam, że nie będzie imprez okolicznościowych, tak było. Jeśli Ministerstwo Zdrowia wprowadzało obostrzenia, wprowadzaliśmy je – mówi. I podkreśla, że ten protest to prośba o dialog.