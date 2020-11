Michał Kopiec to gorzowianin od sześciu lat poruszający się na wózku. Od blisko roku realizuje cykl filmów na swoim kanale YouTube „I co dalej”, gdzie „oswaja” problem niepełnosprawności. W krótkich, 10-15 minutowych filmach, omawia i prezentuje kwestie niezbędne z punktów widzenia osoby poruszającej się na wózku, m.in. budowę wózka, korzystanie z komunikacji publicznej czy jazdę po nierównym i trudnym terenie.

Te trzy wspomniane powyżej instytucje kultury są „bohaterami” kolejnego odcinka cyklu.

Jeszcze do niedawna wystawy w MOS nie były dostępne dla wszystkich; przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana jest poniżej poziomu wejścia do budynku i bez dodatkowego wsparcia i sprzętu, osobie na wózku bardzo trudno było dostać się do środka. To się zmieniło: od kilku miesięcy wystawy i seanse kinowe są dostępne również dla osób niepełnosprawnych.

Filharmonia Gorzowska i biblioteka to nowe obiekty, zaprojektowane już z myślą o powszechnej dostępności. W bibliotece jest winda, która zawiezie na każde piętro, a wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów. W sali audytoryjnej jest specjalna przestrzeń dla osób na wózkach. Filharmonia od lat organizuje koncerty i spektakle, w których mogą bez przeszkód uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

O tym wszystkim Michał Kopiec opowiada w swoim filmie, który obejrzeć można na YT. To czwarty odcinek serii, którą Michał realizuje wspólnie z miastem.

