Na jezdni wschodniej, czyli prowadzącej w kierunku ul. Roosevelta, remontowany będzie odcinek o długości blisko kilometra. To fragment od ronda Szczecińskiego do łuku poziomego, gdzie zakończył się remont w 2018 r. W przypadku jezdni zachodniej prowadzącej w kierunku ul. Myśliborskiej, remontem zostanie objęty krótszy, 600-metrowy odcinek – od ronda Słowiańskiego do łuku.

Remont nawierzchni ul. Słowiańskiej Fot. Materiały prasowe UM Gorzów

Prace będą podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie remont odbędzie się przy zachowaniu ruchu na obu jezdniach ulicy Słowiańskiej. Od 3 listopada planowane jest przeprowadzenie frezowania nawierzchni i przygotowanie jezdni do ułożenia nowej warstwy ścieralnej.