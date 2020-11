Osoby, które chcą oddać osocze, powinny wcześniej zgłosić się telefonicznie lub mailowo. Jeśli dawca spełnia kryteria (poniżej), mogą napisać na adres osocze@rckik.zgora.pl (prosi się o podanie w wiadomości danych osobowych, numeru telefonu, informacji o zachorowaniu, ewentualnie załączeniu wyników badań) lub kontakt telefoniczny pod dedykowanym numerem 609 466 944.

Jeden dawca równa się trzy dawki „leku”

Oddanie osocza trwa nieco dłużej niż oddanie krwi. Zajmuje ok. 30-40 minut. W trakcie procedury krwinki białe i czerwone są oddzielane od płynu, w który „pływają”, czyli właśnie od osocza, po czym wracają do organizmu dawcy. Jednorazowo pobiera się ok. 600-650 ml tego płynu. Z tej ilości osocza można przygotować aż trzy dawki terapeutyczne.