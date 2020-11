W ubiegłym tygodniu, 27 października, gorzowscy policjanci zostali poinformowani, że w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego ma być gwałcona kobieta. Zgłaszający twierdził, że jest ona w środku i otworzy drzwi tylko w obecności policjantów. Już po chwili na miejscu były policyjne patrole.

Według 34-latka, który zgłosił zdarzenie, miała do niego przyjść kobieta. Musiał na chwilę wyjść z mieszkania, a kiedy wrócił, słyszał jej wołanie o pomoc .

Tymczasem podczas interwencji na klatce schodowej policjanci nic nie słyszeli, również sąsiedzi nie potwierdzali relacji mężczyzny. - Cały czas jednak przekonywał, że w jego mieszkaniu miało dojść do gwałtu i jest tam potrzebująca pomocy kobieta. Policjanci podjęli decyzję, by wezwać strażaków i z ich pomocą wejść do środka. Kiedy służby były już w mieszkaniu - zaskoczenie. Panował porządek, nie było żadnych śladów i nic nie wskazywało, by doszło do przestępstwa. Nikogo też nie zastały w mieszkaniu - informuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.