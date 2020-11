W naszym mieście, na dolnym poziomie parkingu Filharmonii Gorzowskiej, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki uruchomił kolejny punkt pobierania wymazów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Punkt typu drive-thru jest przeznaczony dla osób zmotoryzowanych, kierowanych na badania przez lekarzy rodzinnych.

- Tylko w październiku nasz szpital wykonał ponad 7 tysięcy badań, z tego 2 tysiące to testy zrobione na zlecenie lekarzy rodzinnych – powiedział Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiego szpitala. – Wykonujemy tych badań coraz więcej, bo coraz więcej osób kierują do nas lekarze pierwszego kontaktu. Liczymy na to, że uruchomienie dodatkowego miejsca, w którym można pobrać wymaz, spowoduje zmniejszenie kolejek w pozostałych prowadzonych przez szpital punktach.

Mobilny punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli. Od wtorku, 3 listopada w innych godzinach - od 14 do 18 (do dzisiaj od 12 do 16). W tym tygodniu szpital otworzy kolejny tego typu punkt, tym razem przy ul. Dekerta.

W Lubuskiem mamy w poniedziałek, 2 listopada, 295 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 7607.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w poniedziałek 15 578 nowych przypadków, zostało wykonanych 65 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 395 480 zarażeń koronawirusem. Niestety 5875 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (40), Zielonej Góry (41), woj. wielkopolskiego (1) oraz z powiatów: gorzowskiego (51), zielonogórskiego (34), międzyrzeckiego (29), świebodzińskiego (27), wschowskiego (19), nowosolskiego (17), sulęcińskiego (17), żagańskiego (8), krośnieńskiego (5), żarskiego (4) i słubickiego (2).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 2487 osób, niestety 73 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 6385, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 338. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1294.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce są zajęte 17 223 łóżka i 1453 respiratory. Ponad 435 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 2 listopada. Do tej pory wyzdrowiało 154 413 osób.

