- Wczoraj dotarła do mnie przemiła wiadomość, że Amelia Maszońska została członkiem znakomitej orkiestry Tonhalle Orchester w Zurychu w Szwajcarii. Wiem, że było to marzeniem naszej artystki. Niewątpliwie studia w Szwajcarii i liczne sukcesy pozwoliły pani Amelii zaistnieć na tyle, że już niebawem podejmie pracę w tym niezwykle prestiżowym zespole. Orkiestra liczy sobie niemal 160 lat i jest nie tylko wspaniałą wizytówką Szwajcarii, lecz także Europy, a grają w niej laureaci prestiżowych konkursów. Co by nie mówić, muzyczna elita świata. Staram się na każdym kroku pokazywać, że taki sukces można porównać z sukcesami piłkarzy, którzy grają w klubach takich jak Barcelona, Real, Bayern czy Juventus. W przypadku sportowców natychmiast rozpisują się media, a kiedy sukces osiąga artysta, to nie wspomni o tym żadna gazeta – pisze Wiesław Pietruszak, prezes „Sauerianum”.

Ostatnio mogliśmy posłuchać Amelii Maszońskiej w lipcu na Letnich Spotkaniach Kameralnych, kiedy zagrała wspólnie z pianistą Piotrem Szychowskim podczas koncertu na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Wtedy też doceniają wkład Amelii Maszońskiej w popularyzację muzyki klasycznej w kraju Sejmik Lubuski na wniosek drezdeneckiego stowarzyszenia uhonorował w bieżącym roku najlepszą lubuską skrzypaczkę Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. - Z Amelią Maszońską zorganizowaliśmy wiele fantastycznych projektów, między innymi szereg koncertów marszałkowskich z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, cykl koncertów dla dzieci „Z muzyką klasyczną pod strzechy”, kursy skrzypcowe dla uzdolnionej młodzieży, wreszcie liczne okolicznościowe koncerty. Nie wspomnę o festiwalu. Mimo iż czas pandemii ograniczył mocno nasze kontakty, to na 25-lecie Letnich Spotkań Kameralnych udało się i mogliśmy ją tutaj w Drezdenku usłyszeć. Obiecuję, że gdy skończy się pandemia, znów będziemy mogli podziwiać naszą artystkę częściej – zapowiada Wiesław Pietruszak.