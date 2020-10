Widzę jak na dłoni, że wiele akcji skończylibyśmy inaczej, gdyby nie ta przymusowa przerwa - przyznał trener Olimpii Tomasz Kowalski. - Musimy jak najszybciej przypomnieć sobie styl z otwarcia sezonu, gdy dwa razy wygraliśmy - dodał kapitan naszej drużyny Maciej Kordysz. I zagrzewał swoją ekipę do walki. - Zostawmy już te trudności za nami, bo cały świat się z nimi zmaga. Myślmy już pozytywnie i do przodu, bo stać nas na znacznie więcej.

Visła właściwie na drugi dzień po spadku z PlusLigi ogłosiła, że chce natychmiast wrócić do ekstraklasy. Dzisiaj w Sulęcinie udowodniła, że po to zebrała mocny, szeroki skład. Bydgoszczan też dopadł koronawirus, ale ich przerwa nie trwała zbyt długo. Zakażeni dwaj zawodnicy zostali w domu, a reszta - zdrowa - wróciła do gry.