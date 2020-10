To pierwszy od kilkudziesięciu lat całkiem obiekt szkolny wybudowany od podstaw. Będą się tu uczyć dzieci z klas wczesnoszkolnych. Do nowego budynku przejdą wszyscy uczniowie klas I-III, a jest ich 469.

- Nowy obiekt zdecydowanie poprawi warunki do nauki zarówno dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, ale też mocno poprawi nam sytuację w starym obiekcie i będziemy mogli ułożyć bardziej dogodny plan zajęć – mówi Jerzy Koziura, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20.

Poprawa warunków nauki to mało powiedziane. Nowa szkoła naprawdę robi wrażenie. Przestronne klasy (średnio o 20 m kw. większe niż w starym budynku), szerokie korytarze, miejsca do odpoczynku z kolorowym meblami.

W ogóle szkołą jest bardzo kolorowa. A klasy są zaaranżowane w czterech kolorach: pomarańczowym, niebieskim, żółtym i zielonym. Jeden z nich dominuje w poszczególnych salach, Każda klasa identycznie wyposażona, m.in. w komputer, tablicę multimedialną. Zadbano nawet o to, aby ławki i krzesełka różniły się nieco wysokością, zależnie od odległości od tablic.

- Szkoła jest zaprojektowana i wybudowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Są tu strefy do nauki, strefy do rekreacji, odpoczynku. Uczeń powinien przychodzić do szkoły nie tylko po wiedzę, ale też po to, by się w niej dobrze czuć – stwierdził dyr. Koziura.

Pod wrażeniem był prezydent Jacek Wójcicki, który odwiedził pustą jeszcze szkołę, zanim zacznie się w niej nauka. - Szkoła wygląda pięknie, kolorowo, uroczo. Jest też bardzo funkcjonalna i jestem pewien, że budynek będzie się dobrze spisywał – powiedział. - Cieszy mnie również to, że rozpoczęliśmy proces inwestowania w gorzowską oświatę. Ten budynek jest pierwszą nową szkołą w Gorzowie od co najmniej kilkudziesięciu lat. Ale to dopiero początek. Mamy w planach modernizacje kolejnych szkół – dodał.

Nie da się ukryć, że obie części szkoły mocno ze sobą kontrastują. Co dalej? - Widzimy kontrast. Chcielibyśmy, żeby SP 20 została również cała wyremontowana. Przed nami ogromne inwestycje w oświacie. Najważniejsze wyzwanie to gruntowny remont Szkoły Podstawowej nr 1. Składamy wnioski do funduszy norweskich o modernizację naszych placówek – mówił prezydent.

Przetarg na remont SP nr 1 powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Jeśli się powiedzie, remont, który będzie przebiegał pod okiem konserwatora zabytków, potrwa nawet kilka lat.

Wiele też zależy od wykonawcy. Rozbudowę SP nr 20 prowadziła firma DrewPlast, która wcześnie remontowała również IV LO. Przebieg inwestycji, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, chwalą zarówno dyrekcja szkoły, jak też władze miasta.

- Mieliśmy bardzo dobrego wykonawcę. Choć w trakcie budowy zaczęła się pandemia, wszystko szło bardzo sprawnie i płynnie. Przy okazji udało się też wyremontować kilka dachów nad starszym obiektem – mówi Agnieszka Surmacz, wiceprezydent od inwestycji. Firma również przeniosła i odnowiła urządzenia z placu zabaw w nowe miejsce. - Jeśli chodzi o remont starego budynku, to należy to połączyć z termomodernizacją. I powinniśmy pomyśleć o OZE, zainwestowaniu w panele fotowoltaiczne na dachach, aby obniżyć koszty. Wiemy, że kolejne perspektywa unijna będzie faworyzować ekologiczne rozwiązania – dodaje.

Fakty o nowej szkole

Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 20 kosztowało ok. 14 mln zł. Ma powierzchnię 2300 m kw. Znajduje się tam 12 sal dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, wyposażonych w nowe meble, komputer, tablicę multimedialną, szafki dla uczniów. Każda sala jest przygotowana na 26 uczniów. Sale mają wielkość 60-70 m kw, jest tam miejsce do zajęć relaksacyjnych. W każdej sali jest kącik higieniczny z umywalką, dozownikiem na mydło i ręczniki papierowe. Na oknach założono rolety zewnętrzne. Sale oraz korytarze są w 4 kolorach. Sala komputerowa z wyposażeniem na 25 stanowisk oraz tablicą multimedialną. Sala gimnastyczna ma boiska do siatkówki i koszykówki. Słupy do siatkówki można demontować, tablice do koszykówki pozwalają na regulację jej wysokości. W nowym skrzydle jest też sala konferencyjna na 120 osób z zapleczem kuchennym, szatnią. Uczniowie mogą korzystać z 12 boksów szatniowych. Są też gabinety logopedy, pedagoga, lekarski i wiele pomieszczeń rekreacyjnych.