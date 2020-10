Liście najlepszych snajperek w Energa Basket Lidze Kobiet przewodzi Amerykanka Feyonda Fitzgerald, która w pięciu meczach uzyskała średnią 22,8 pkt. Sęk w tym, że już jej w Toruniu nie ma. Zrezygnowała jako jedna z ostatnich, znaczących zawodniczek. Widząc, co się dzieje.

„Koronawirus wciąż nie odpuszcza. Niestety odbija się to bardzo mocno na naszej sytuacji kadrowej. Wczoraj [29 października] doszliśmy do porozumienia i przystaliśmy na prośbę Feyondy Fitzgerald, która na czas rosnących statystyk zarażeń w Polsce, chciała udać się do rodzinnego domu. Powrót liderki Energi jest możliwy, gdy sytuacja ulegnie stabilizacji.” - to komunikat toruńskiego klubu. Założymy się o spore pieniądze, że Fitzgerald nie wróci już do Energi.