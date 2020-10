Zespół z Gubina ma 5 pkt przewagi nad niebiesko-białymi i jedno spotkanie rozegrane mniej. Carina do tej pory przegrała raz. Stilon – trzy razy. Ostatni raz jednak bardzo dawno, na początku sierpnia.

– To z pewnością będzie ważny mecz w kontekście dogonienia ścisłej czołówki jeszcze tej jesieni – powiedział nasz trener Krzysztof Kaczmarczyk. – Uważam, że z tygodnia na tydzień gramy coraz lepiej. Skuteczniej realizujemy swoje zadania, coraz bardziej korzystamy z zalet ustawienia na boisku, w którym zaczęliśmy grać jakiś czas temu. Sam jestem ciekawy jak w obecnej dyspozycji będziemy wyglądali na tle Cariny.

Kibice nie mogą wejść na stadion, ale nie będą całkiem poszkodowani, bo gorzowski klub zapowiada otwartą transmisję z meczu Stilon – Carina i zaprasza w sobotę od godz. 13 na swój fanpage na Facebooku.

PROGRAM 15. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Carina Gubin (sobota, 31 października, godz. 13), Dąb Sława Przybyszów - ZAP Syrena Zbąszynek, Korona Kożuchów - Arka Nowa Sól, Lechia II Zielona Góra - Odra Nietków, Czarni Żagań - Ilanka Rzepin, Pogoń Skwierzyna - Polonia Słubice, Pogoń Świebodzin - Tęcza Krosno Odrzańskie, Stal Sulęcin - Spójnia Ośno Lubuskie. Mecz Meprozet Stare Kurowo - Czarni Browar Witnica został przełożony na 28 listopada.

1. Carina Gubin 12 29 39:12

2. Dąb Sława Przybyszów 12 29 35:16

3. Ilanka Rzepin 12 26 36:16

4. Czarni Browar Witnica 13 25 22:15

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 13 24 27:9

6. Odra Nietków 12 24 31:18

7. Polonia Słubice 14 21 23:20

8. Spójnia Ośno Lubuskie 14 20 20:21

9. Arka Nowa Sól 13 19 24:20

10. Meprozet Stare Kurowo 13 18 16:23

11. Lechia II Zielona Góra 13 17 27:24

12. Piast Iłowa 14 17 25:28

13. ZAP Syrena Zbąszynek 13 16 17:26

14. Czarni Żagań 12 15 20:18

15. Korona Kożuchów 12 13 18:16

16. Pogoń Świebodzin 14 8 12:29

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 12 8 9:36

18. Pogoń Skwierzyna 14 8 12:43

19. Stal Sulęcin 12 4 9:32

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.