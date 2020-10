Dzisiaj Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie uruchomił mobilny punkt pobierania wymazów. Punkt typu „drive thru” mieści się na terenie parkingu Filharmonii Gorzowskiej i będzie dedykowany zmotoryzowanym pacjentom kierowanym na badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez lekarzy rodzinnych. Punkt będzie czynny codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 12-16. Zarząd lecznicy liczy na to, że uruchomienie dodatkowego miejsca spowoduje zmniejszenie kolejek w pozostałych prowadzonych przez szpital punktach pobierania wymazów.

W gorzowskim laboratorium mamy 216 nowe dodatnie oznaczenia w kierunku COVID-19, w szpitalu 151 zakażonych pacjentów, na zakaźnym OIOM-ie 13 osób.

W Lubuskiem mamy w piątek, 30 października, 394 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 6412.

Niestety trzy osoby zmarły. W szpitalu w Gorzowie 84-letnia mieszkanka Zielonej Góry oraz 75-letnia mieszkanka powiatu nowosolskiego. 62-letnia mieszkanka powiatu słubickiego zmarła w szpitalu w Żaganiu.

REKLAMA

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w piątek jeszcze jeden rekord - 21 629 nowych przypadków, zostało wykonanych 78 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 340 834 zarażenia koronawirusem. Niestety 5351 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (44), Zielonej Góry (54) oraz z powiatów: gorzowskiego (29), międzyrzeckiego (61), nowosolskiego (45), strzelecko-drezdeneckiego (34), świebodzińskiego (34), żagańskiego (28), zielonogórskiego (19), sulęcińskiego (14), słubickiego (13), krośnieńskiego (10), wschowskiego (7) i żarskiego (2).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 2079 osób, niestety 65 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 6470, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 316. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1500.

REKLAMA

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce są zajęte 15 444 łóżka i 1254 respiratory. Ponad 496 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 30 października. Do tej pory wyzdrowiały 134 724 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: