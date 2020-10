- Jak państwo wiecie, wojewoda lubuski polecił naszemu szpitalowi, abyśmy byli szpitalem koordynującym. Mieliśmy mieć 350 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Jako zarząd uznaliśmy, że musimy zorganizować to tak, żeby szpital był otwarty także dla pacjentów bez koronawirusa. W wyniku naszych rozmów i pism wojewoda przychylił się do naszego wniosku i zmienił decyzję. Mamy teraz mieć 250 łóżek - dodał Robert Surowiec.

W Lubuskiem mamy w czwartek, 29 października, 321 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 6018.

Niestety aż 12 osób zmarło. W tym gronie są czterej mężczyźni z Gorzowa: 36-latek, 42-latek, 89-latek i 95-latek. Pozostali to: 81-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego, 70-letnia mieszkanka powiatu międzyrzeckiego, 87-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, 74-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, 93-letni mieszkaniec Zielonej Góry, 85-letni mieszkaniec Zielonej Góry, 62-letni mieszkaniec powiatu strzelecko-drezdeneckiego i 77-letnia mieszkanka powiatu słubickiego.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w czwartek kolejny, niepokojący rekord 20 156 nowych przypadków, zostało wykonanych 67,8 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 319 205 zarażeń koronawirusem. Niestety 5149 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (31), Zielonej Góry (51) oraz z powiatów: gorzowskiego (5), nowosolskiego (43), żarskiego (42), świebodzińskiego (30), międzyrzeckiego (28), sulęcińskiego (19), słubickiego (18), żagańskiego (18), krośnieńskiego (15), zielonogórskiego (13), strzelecko-drezdeneckiego (5) i wschowskiego (3).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 1924 osoby, niestety 62 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 6282, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 304. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1484.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 14 631 łóżek i 1203 respiratory. Ponad 489 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 29 października. Do tej pory wyzdrowiało 129 267 osób.

