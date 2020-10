Stale rośnie liczba osób potrzebujących testów na koronawirusa. Zarząd gorzowskiego szpitala zdecydował o utworzeniu dodatkowego punktu poboru wymazów.

Mobilne centrum testowe typu „drive thru” powstało na terenie szpitala, ale problemem była droga dojazdowa do niego. - Aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego, co można było zaobserwować w innych miastach, szpital poprosił miasto o wyremontowanie drogi dojazdowej do punktu. Prowadzić będzie ona od ul. Czartoryskiego, jednak jej stan uniemożliwiał bezpieczny dojazd pacjentów. Miasto przychyliło się do prośby i natychmiast przystąpiło do remontu. Dzisiaj droga jest już wyremontowana i daje możliwość bezpiecznego dojazdu - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta.