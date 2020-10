Gdzie kobiety i wspierający je mężczyźni wyjdą na ulice w środę?

„Dochodzą do nas słuchy, że prawicowe środowisko uważa, że chcemy zniszczyć myjnie, lub co gorsza, zaatakować kościół. W odpowiedzi informujemy, że dzisiejszy protest jest wydarzeniem zupełnie pokojowym i nie planujemy wyrządzać żadnych szkód, ani na myjni p. Sokołowskiego, ani tym bardziej w kościele. Hierarchowie kościelni mogą być przeciw nam, ale potrafimy uszanować święte miejsca, przeciwnie do tego co mówią ludzie ze skrajnej prawicy, nie jesteśmy dziką bandą, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, których prawica swoimi totalitarnymi metodami zmusiła do ostrej walki o swoje prawa!” - to ważny przekaz z Gorzowa.

Adwokaci z Gorzowa oferują swoją pomoc protestującym