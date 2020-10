- Przy szpitalu znów powstanie punkt pobierania wymazów w kierunku COVID w systemie „drive thru”, czyli bez konieczności wysiadania z auta. Punkt będzie się mieścił przy ulicy Dekerta, wjazd od ulicy Czartoryskiego, przy markecie budowlanym, i zacznie działać w pierwszym tygodniu listopada. Służby miejskie już remontują drogę dojazdową do mobilnego centrum testowego - dodał Robert Surowiec.

W Lubuskiem mamy we środę, 28 października, 380 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 5697.

Niestety w szpitalu w Drezdenku zmarła 86-letnia mieszkanka woj. zachodniopomorskiego, a w szpitalu w Zielonej Górze 83-letni mieszkaniec powiatu nowosolskiego.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się w środę rekordowe 18 820 nowych przypadków, zostało wykonanych 60,6 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 299 049 zarażeń koronawirusem. Niestety 4851 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (38), Zielonej Góry (63) oraz z powiatów: gorzowskiego (27), międzyrzeckiego (44), świebodzińskiego (33), nowosolskiego (31), wschowskiego (30), gorzowskiego (27), żarskiego (26), sulęcińskiego (18), słubickiego (15), krośnieńskiego (15), żagańskiego (14), zielonogórskiego (13) i strzelecko-drezdeneckiego (13).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 1816 osób, niestety 50 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 5599, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 277. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1451.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 13 931 łóżek i 1150 respiratorów. Ponad 479 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 28 października. Do tej pory wyzdrowiały 123 504 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: