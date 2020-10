Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zamierza pomagać uczestnikom masowych protestów, które odbywają się od czwartku na terenie całego kraju.

– Mając na uwadze zarówno rezonans społeczny wywołany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, jak i szczególny okres związany z pandemią i wpływem wprowadzonych obostrzeń na możliwości publicznego wyrażania własnych poglądów oraz udziału w zgromadzeniach, część adwokatów naszej izby zdecydowała się zaoferować bezpłatne doradztwo w zakresie uprawnień i obowiązków związanych z uczestnictwem w odbywających się protestach, jak i podstawową pomoc w razie ewentualnych zatrzymań w związku z udziałem w takich protestach – informuje adw. Filip Woziński, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. I apeluje do kolejnych adwokatów, by włączali się do akcji pomocy. Wystarczy, że wyślą e-mail do rady.