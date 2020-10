Gorzowianin w połowie września zadebiutował w Lidze Mistrzów, zdążył też rzucić siedem w goli w meczach ekstraklasy. I wtedy przyplątała się kontuzja, pierwsza przymusowa przerwa.

Drużyna z Kielc przeszła testy na koronawirusa na początku tego tygodnia i tylko wynik Michała był pozytywny.

„Ze względu na kontuzję stopy Michał Olejniczak od piątku, 16 października, nie miał kontaktu z nikim z zespołu. Tego dnia zawodnik przebywał na konsultacji lekarskiej i nie stawił się na treningu w Hali Legionów. W poniedziałek, 19 października, rozgrywający zgłosił złe samopoczucie, w związku z czym nie został dopuszczony do odbywania zajęć z drużyną i do momentu przeprowadzenia testu pozostawał w samoizolacji. Dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu zawodnika i natychmiastowej reakcji klubu nie ma obaw co do ewentualnego zakażenia pozostałych.” - poinformował kielecki klub.