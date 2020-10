Decyzje zapadły podczas telekonferencji zorganizowanej przez prezydenta Jacka Wójcickiego z gorzowskimi radnymi, przedstawicielami wszystkich klubów. Uczestniczyli w niej:Jan Kaczanowski, przewodniczący rady miasta, Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący rady, Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów, Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, oraz wiceprezes szpitala i radny rady miasta Robert Surowiec.

Robert Surowiec uzasadnił radnym trzy prośby szpitala kierowane do władz miasta. Chodziło o zakup ambulansu transportowego, przeznaczonego do walki z pandemią. Władze szpitala poprosiły też o pomoc w przygotowaniu drogi dojazdowej ułatwiającej dojazd do mobilnego centrum testowego drive thru oraz o udostępnienie części parkingu należącego do miasta na potrzeby szpitalnego transportu sanitarnego. Dotychczasowy podjazd z konieczności został miejscem tymczasowego oczekiwania pacjentów z rozpoznaniem SARS-CoV-2.