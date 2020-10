Do dramatycznego zajścia doszło w Świebodzinie. – Nietrzeźwy kierujący 43-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego prawie wjechał w ludzi znajdujących się na przejściu dla pieszych – mówi młodszy aspirant Marcin Ruciński z miejscowej komendy policji.

Zdarzenie widzieli policjanci. Dobiegli do kierowcy i wyciągnęli go z auta. Obok siedzenia kierowcy stała otwarta butelka wódki. Zatrzymany miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Nie miał prawa jazdy. Stracił je w 2016 r. za jazdę po pijanemu.