Miejskie służby apelują, aby odwiedziny na cmentarzach rozłożyć w czasie i nie kumulować ich 1 listopada.

Organizacja ruchu w okresie przedświątecznym i 1 listopada została zaprojektowana tak, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej oraz poprawić bezpieczeństwo. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać w najbliższą środę, 28 października.

Od 28 października (środa) do 3 listopada (wtorek) włącznie, w związku ze zwiększoną częstotliwością kursowania autobusów, zmianie ulegnie organizacja ruchu na pętli autobusowej przy bramie „B”. Pierwszy segment parkingu, z którego korzystają autobusy, udostępniony będzie tylko dla autobusów MZK. Na wyjeździe z parkingu i pętli wprowadzone zostanie oznakowanie nadające pierwszeństwo przejazdu dla autobusów wyjeżdżających z pętli.

Ulica Żwirowa

Wjazd w ulicę Żwirową od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta zostanie zamknięty dla ruchu kołowego w dniu 1 listopada (niedziela), w godz. 7-20. W zależności od natężenia ruchu i zajętych miejsc parkingowych przy ul. Żwirowej, zamknięcia wjazdu można spodziewać się również w dniach 30 października (piątek) i 31 października (sobota). O zamknięciu ulicy będzie decydować policja.

Ograniczenia wjazdu nie dotyczą pojazdów uprzywilejowanych, autobusów MZK oraz taksówek (tylko pojazdy osobowe), dowożących osoby niepełnosprawne. O ruchu pozostałych pojazdów decydować będą policjanci. Od piątku policja będzie monitorować ruch na ul. Żwirowej i parkingach przy cmentarzu. W przypadku zbyt dużego obciążenia, wjazd będzie czasowo zamykany. Ograniczenia wjazdu w dniach 30 października – 1 listopada należy się spodziewać również na drogach bocznych dochodzących do ul. Żwirowej – ul. Błotnej, Owocowej, Zagłoby i Świerkowej.

Dojazd do parkingu dla samochodów osobowych przy bramie „B” cmentarza w dniu 1 listopada możliwy będzie wyłącznie od strony Chwalęcic. W pozostałych dniach będzie uzależniony od natężenia ruchu.

Skrzyżowanie Kosynierów Gdyńskich-Roosevelta-Żwirowa

Od czwartku, 29 października w rejonie skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich - Roosevelta - Żwirowej pojawi się oznakowanie, informujące o zmienionej organizacji. Podczas największego natężenia ruchu, na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pojazdów kierować będą funkcjonariusze policji.

W dniach 30 października – 1 listopada powstanie dodatkowy przystanek autobusowy na prawym pasie ul. Kosynierów Gdyńskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską. Pojazdy jadące w kierunku centrum będą miały możliwość wyminięcia autobusów stojących na przystanku lewym pasem ruchu.

- Zalecamy, by w najbliższy weekend w miarę możliwości omijać te skrzyżowania i korzystać z tras alternatywnych – apeluje miejski inżynier ruchu.

Parkowanie od piątku do niedzieli

Jak co roku udostępnione zostaną dodatkowe miejsca do parkowania w pobliżu cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej:

- możliwe będzie parkowanie na prawym pasie jezdni ul. Słowiańskiej (w kierunku ronda Słowiańskiego) na odcinku od drugiego wyjazdu ze „Słowianki‘’ do ronda Słowiańskiego.

- od 30.10 do 01.11 udostępnione będą parkingi przy PWiK na ul. Kosynierów Gdyńskich, oraz parking przy Markecie „Products”,

- zaparkować będzie można na starej nitce ul. Słowiańskiej (odcinek jednokierunkowy przy PWiK).

Dostępne będą również istniejące parkingi przy cmentarzu. Parking przy bramie „A” przeznaczony będzie w dniach 31.10 - 01.11 dla osób niepełnosprawnych, a część południowa parkingu wyznaczona zostaje dla postoju taksówek.

Parking przy bramie „B” dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców z wyłączeniem ostatniego segmentu przeznaczonego pod handel i pierwszego wydzielonego dla MZK. Podobnie jak w ubiegłym roku nie będzie możliwe parkowanie na placu cyrkowym w parku Słowiańskim.

Jak będą jeździć autobusy?

Od środy, 28 października zmienią się rozkłady linii autobusowych 105, 111, 132, dowożące pasażerów na cmentarz.

W sobotę i niedzielę (31 października i 1 listopada) uruchomione zostaną dwie linie specjalne: linia specjalna C - na trasie: ul. Kos. Gdyńskich „Krzywoustego” – ul. Żwirowa „Cmentarz Komunalny” oraz linia specjalna D na trasie: Jagiełły „Jagiełły” – Wybickiego – Łokietka – Kos. Gdyńskich – Matejki – Marcinkowskiego – Staszica – Fredry – Słowiańska „Słowiańska”. Powrót: Słowiańska „Rondo Szczecińskie” – Fredry – Staszica – Marcinkowskiego – Matejki – Kos. Gdyńskich – Łokietka – Wybickiego – Jagiełły „Jagiełły’’. Dla linii ,,D” nie obowiązuje przystanek „Słowianka” obsługiwany przez linię 123 w kierunku TPV.

Linia D dowiezie pasażerów do kładki przy ulicy Słowiańskiej, skąd schodami będzie można dotrzeć do nowej części cmentarza.

Obie linie kurują w sobotę, 31 października od godz. 9 do ok. 16.30 z częstotliwością co 20 minut, w niedzielę, 1 listopada, w godz. 7-9 z częstotliwością co 20 minut oraz w godz. 9-16.30 z częstotliwością co 10 minut.

Linia 105 – kursuje na trasie: Osiedle Staszica – Cmentarz Komunalny – w dniach 28.10-03.11 ze zwiększoną częstotliwością.

Linia 111 – kursuje na trasie: Śląska – Cmentarz Komunalny - Chwalęcice. 28.10-03.11 zostanie zwiększona częstotliwość kursowania autobusów.

Linia 132 – kursuje na trasie: Osiedle Górczyn – Cmentarz Komunalny – w okresie 28.10-03.11 linia kursuje ze zwiększoną częstotliwością.

Dnia 1 listopada przejazd liniami obsługującymi Cmentarz Komunalny przy ul. Żwirowej, czyli 105, 111, 132 oraz „C” i „D” będzie bezpłatny.

Od czwartku, 30.10 (po godz. 17) do niedzieli 1.11 wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Kosynierów Gdyńskich za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską.

W dniach 31.10 oraz 1.11 zostanie uruchomiony dodatkowy specjalny przystanek „Słowiańska/Cmentarz” w kierunku pętli „Słowiańska”, na wysokości kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską.

Handel przy cmentarzu i inne informacje

Handel przy cmentarzu organizuje Gorzowski Rynek Hurtowy. W dniach 28.10-01.11 na parkingu dla osób niepełnosprawnych przy bramie „A” zostanie wyłączonych 10 miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych oraz kupców.

W dniach 31.10-01.11 nie będzie możliwy wjazd na teren cmentarza. Za to od piątku do poniedziałku ustawione zostaną dodatkowe toalety.