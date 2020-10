W zmaganiach brały udział bokserskie nadzieje z roczników 2004 i 2005.

U pań nie było jakiejś licznej konkurencji, bo do Kraśnika przyjechało 50 zawodniczek z 37 klubów. W 11 kategoriach wagowych mieliśmy po cztery pięściarki, a w dwóch - po trzy. - Walk mało, ale same wymagające, bo to była ścisła, krajowa czołówka w tych rocznikach - powiedział Grzegorz Swadowski, trener Orkana Gorzów.

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie. Kraśnik 2020 Fot. Archiwum trenera Orkana Gorzów Grzegorza Swadowskiego