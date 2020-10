– W naszym szpitalu aktualnie przebywa 156 osób zakażonych koronawirusem, na zakaźnym OIOM-ie mamy dziewięciu pacjentów, a 18 osób w izolatorium – wylicza Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. – Jeśli wasz przypadek nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, pomyślcie o innym rozwiązaniu, być może SOR nie jest konieczny.

Sytuacja jest naprawdę trudna. Pacjentów jest tylu, że nie starczyło dla nich miejsca na szpitalnym oddziale ratunkowym. Łóżka wystawiono w garażu dla karetek, sala stała się przedsionkiem oddziału. Pacjenci mają także do dyspozycji fotele i ciepłe koce.

– Ratujemy ludzi, jak możemy. Adaptujemy kolejne pomieszczenia, by ratować zdrowie i życie. Nasi ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki stracili już resztki sił, ale nadal są w pracy – przyznaje Surowiec. I dodaje, że dr Tomasz Więckowski, szef SOR-u, w ciągu ostatnich dni i nocy spał zaledwie kilka godzin. – Nasi ratownicy, pielęgniarki i lekarze także są na skraju wyczerpania – mówi Surowiec.

W Lubuskiem mamy w poniedziałek, 26 października, 363 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, łącznie od początku epidemii – 4994.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się w poniedziałek 10 241 nowych przypadków, zostało wykonanych 50,4 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 263 929 zarażeń koronawirusem. Niestety, 4483 osoby zmarły.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z Gorzowa (129), Zielonej Góry (46) oraz z powiatów: gorzowskiego (45), międzyrzeckiego (30), zielonogórskiego (28), strzelecko-drezdeneckiego (20), nowosolskiego (16), żarskiego (13), żagańskiego (12), krośnieńskiego (9), słubickiego (9), wschowskiego (4), sulęcińskiego (1) i świebodzińskiego (1).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 1639 osób, niestety 45 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 6718, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 263. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1795.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce są zajęte 12 282 łóżka i 999 respiratorów. Ponad 445 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 26 października. Do tej pory wyzdrowiały 115 302 osoby.

