Przypomnijmy, że gorzowski DPS nr 1 jest jednym z największych ognisk zakażeń koronawirusem. Łącznie zakażonych jest tam ok. 80 osób, w tym 47 osób to pensjonariusze placówki. Brakuje kadry i rąk do pracy. Dlatego władze miasta apelują o pomoc do wolontariuszy.

– Zapraszam wszystkie pełnoletnie osoby, które czują się na siłach, by dołączyć w charakterze wolontariuszy do personelu DPS-ów i wspomóc go „dodatkową pracą rąk” – zaapelował prezydent.

W Gorzowie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, które zapewniają opiekę osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że w najbliższym czasie możemy liczyć się z brakami kadrowymi w tych placówkach.