To będzie wyjątkowe na skalę ogólnopolską wydarzenie artystyczne. Twórcy sięgnęli bowiem po niezwykle rzadki gatunek, chcąc jednocześnie przemówić do nastolatków ich językiem i odnosząc się do problemów najistotniejszych w ich życiu.

Będzie to również pierwsza produkcja operowa zrealizowana kompleksowo przez Filharmonię Gorzowską.

„Salija” to opowieść o dorastającej dziewczynce, którą poznajemy w dniu jej trzynastych urodzin. Niespodziewany bieg zdarzeń sprawia, że główna bohaterka przenosi się w tajemnicze miejsce, z którego podróżuje w głąb nieznanego świata, stając przed koniecznością trudnych wyborów. Fabuła opery, choć osadzona jest w konwencji baśni, opowiada o sprawach niezwykle ważnych – przemijającym dzieciństwie, dojrzewaniu, młodzieńczej wrażliwości i zawiłym poszukiwaniu definicji szczęścia.