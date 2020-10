Zespół Stilonu tym razem znakomicie wywiązał się z roli faworyta, a worek z bramkami rozwiązał się w 35. min. Lewą stroną przyspieszył Filip Łaźniowski, dograł piłkę w pole karne do Sebastiana Surmaja, a ten podciągnął jeszcze kilka metrów i nie zmarnował okazji. Jeszcze przed przerwą na 2:0 podwyższył wynik Kamil Ograbek. To była skuteczna dobitka po tym, jak wcześniejszy, piękny, choć minimalnie niecelny strzał Filipa Wiśniewskiego, wylądował na poprzeczce bramki Tęczy.

W drugiej połowie oglądaliśmy bramki Wojciecha Kurlapskiego, wyprowadzonego na czystą pozycję po ładnej, zespołowej akcji, a także śliczne uderzenie zza pola karnego kapitana Łukasza Maliszewskiego. Wreszcie swoje pięć minut miał wprowadzony na boisko Krystian Koszuta, który w krótkim odstępie dołożył piątego i szóstego gola dla Stilonu.

W sobotę, 31 października do Gorzowa przyjeżdża aktualny lider rozgrywek - Carina Gubin.

TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:6 (0:2)

REKLAMA

BRAMKI: Surmaj (35.), Ograbek (45.), Kurlapski (49.), Maliszewski (51.), Koszuta dwie (73., 80.)

STILON: Łodej - Ograbek, Nidecki, Kaniewski - Taranenko, Świerczyński, F. Wiśniewski, Łaźniowski (72. min Koszuta) - Surmaj (79. min Sawiak), Kurlapski (68. min G. Wiśniewski), Maliszewski (75. min Kalinowski).

WYNIKI Z 14. KOLEJKI:

REKLAMA

Tęcza Krosno Odrzańskie - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:6, Czarni Browar Witnica - Czarni Żagań 3:0, Arka Nowa Sól - Lechia II Zielona Góra 2:4, Odra Nietków - Meprozet Stare Kurowo 3:0, Piast Iłowa - Stal Sulęcin 4:1, Polonia Słubice - Pogoń Świebodzin 2:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Pogoń Skwierzyna 0:1, ZAP Syrena Zbąszynek - Korona Kożuchów 1:1.

1. Carina Gubin 12 29 39:12

2. Dąb Sława Przybyszów 12 29 35:16

3. Ilanka Rzepin 12 26 36:16

4. Czarni Browar Witnica 13 25 22:15

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 13 24 27:9

6. Odra Nietków 12 24 31:18

7. Polonia Słubice 14 21 23:20

8. Spójnia Ośno Lubuskie 14 20 20:21

9. Arka Nowa Sól 13 19 24:20

10. Meprozet Stare Kurowo 13 18 16:23

11. Lechia II Zielona Góra 13 17 27:24

12. Piast Iłowa 14 17 25:28

13. ZAP Syrena Zbąszynek 13 16 17:26

14. Czarni Żagań 12 15 20:18

15. Korona Kożuchów 12 13 18:16

16. Pogoń Świebodzin 14 8 12:29

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 12 8 9:36

18. Pogoń Skwierzyna 14 8 12:43

19. Stal Sulęcin 12 4 9:32

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.