Polscy obywatele nie muszą odbywać kwarantanny, jadąc do Brandenburgii, ani okazywać się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Dotyczy to określonych osób w przypadku zwykłego pobytu do 24 godzin lub odwiedzin rodzin krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa do 72 godzin.

– Bardzo się cieszymy, że rząd Brandenburgii podzielił nasze zdanie na ten temat – komentuje burmistrz Mariusz Olejniczak, który w piątek wspólnie z nadburmistrzem Frankfurtu Rene Wilke wysłał do premiera Brandenburgii Dietmara Woidke prośbę o zniesienie obowiązku kwarantanny.