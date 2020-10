Ta długa, nieprzewidziana przerwa musiała się odbić na dyspozycji sulęcińskich siatkarzy. Przecież sporo tych dni spędzili w domowej izolacji, nie mogli razem trenować. W tym czasie Avia - czołowa ekipa zaplecza PlusLigi - weszła na odpowiednie obroty, mając rozegrane pięć pojedynków, z których trzy świdniczanie wygrali.

- To, co wypracowaliśmy w okresie przygotowawczym, teraz musi zaprocentować - mówił trener Olimpii Tomasz Kowalski. - Na pewne sprawy nie mamy wpływu, z koronawirusem zmaga się przecież cały świat. Przede wszystkim cieszymy się, że mogliśmy wszyscy wrócić do hali, możemy znów zagrać mecz ligowy. Szkoda, że bez kibiców.