Jak ogłosił Instytut Roberta Kocha, koordynator walki z chorobami zakaźnymi w Niemczech, Polska dołączyła do grona obszarów, w których odnotowywanych jest co najmniej 50 zakażeń na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni. Przyjeżdżających do Niemiec z zagrożonych miejsc obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Przepis wszedł w życie od dzisiaj.

Nie dotyczy pracowników transgranicznych oraz podróżujących służbowo, np. transportujących towar. Także osób przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie. Wystarczy mieć przy sobie poświadczające to dokumenty.