Gorzowianie wyjątkowo (przez chorobę) na meczu ligowym bez pierwszego trenera Mariusza Misiury, pod wodzą grającego asystenta Pawła Posmyka. Mieli postawić się gospodarzom, którzy na swoim boisku tracą mało punktów. Do dzisiaj Stal Brzeg zajmowała wysokie, trzecie miejsce w tabeli grupy B trzeciej ligi, biorąc pod uwagę tylko spotkania domowe. Z drugiej strony Warta 10 ze swoich 14 punktów wywalczyła na wyjazdach.

- Wiemy, że przeciwnicy tracą też mało bramek, ale mam nadzieję, że znajdziemy sposób, aby z nami nie zachowali czystego konta - stwierdził Posmyk.

Ładne słońce w Brzegu, pogoda bardzo dobra do gry w piłkę. I tylko te smutne, puste trybuny. Pewnie już do końca rundy jesiennej. Takie realia w czasie epidemii koronawirusa. Teraz najważniejsze jest, żeby grać, dobrnąć do połowy zmagań przed zimą.

Warciarze na tle kolejnego rywala nie wypadli źle, choć chciałoby się więcej w poczynaniach ofensywnych, ale nie wybrzydzajmy. Znów wpadł duży punkt i choć znajdujemy naszą drużynę na 14. pozycji, to straty do tych, co przed nami, nie są wielkie.

To prawda, że parę razy widzieliśmy dzisiaj graczy Stali chowających twarz w dłoniach. Po strzałach głową, zaledwie kilka metrów od bramki Warty, gdzie piłka za każdym razem nie wpadała do siatki. Te rozregulowane celowniki bardzo nam pomogły.

W 52. minucie napastnik gospodarzy Damian Celuch już miał zamiar się cieszyć ze zdobycia gola, ale sędzia dokładnie widział, że przy uderzeniu dotknął piłki ręką. Jeszcze razy odetchnęliśmy z ulgą.

Gorzowianie swoją piłkę meczową mieli już w pierwszej połowie, gdzie w 29. minucie, po składnej akcji Alan Błajewski zdecydował się na strzał z bliska, ale z bardzo ostrego kąta i bramkarz Stali odbił piłkę na rzut rożny. Koledzy z drużyny naszego skrzydłowego mieli słuszne pretensje, że nie podniósł głowy i nie podał futbolówki kilka metrów w prawo, do któregoś z nich. Czym by się skończyło takie rozegranie akcji, już się nie dowiemy.

Tymczasowy pierwszy trener Posmyk spędził na boisku 55 minut, a dalej pomagał drużynie zza bocznej linii. Zastąpił go Paweł Krauz, wracający do rywalizacji po pięciomeczowej pauzie za czerwoną kartkę, którą obejrzał 12 września w Lubinie. Ani on, ani żaden inny z warciarzy nie zdobyli dzisiaj żadnego gola. W końcówce zaatakowaliśmy bardziej zdecydowanie, ale w ogólnym rozrachunku o wiele więcej pracy miał dziś, znów broniący z wyczuciem Jakub Kosiorek i cała nasza formacja defensywna.

W następny weekend Warta Gorzów ma pauzę od zmagań ligowych. 7 listopada gorzowski trzecioligowiec zagra z Gwarkiem w Tarnowskich Górach.

STAL BRZEG - WARTA GORZÓW 0:0

WARTA: Kosiorek - Gołdyn, Siwiński, Śledzicki, Stawikowski - Mikołajczak, Kasprzak (70. min Poniedziałek), Szałas, Ławniczak, Błajewski (70. min Macierzyński) - Posmyk (55. min Krauz).

WYNIKI Z 14. KOLEJKI:

Stal Brzeg - WARTA GORZÓW 0:0, Foto Higiena Gać - Polonia Bytom 1:5, Lechia Zielona Góra - Zagłębie II Lubin 0:1, Polonia Nysa - Piast Żmigród 1:2, ROW 1964 Rybnik - MKS Kluczbork 3:2, Gwarek Tarnowskie Góry - Polonia Stal Świdnica 5:0, Miedź II Legnica - Górnik II Zabrze 2:1, Pniówek Pawłowice Śląskie - LKS Goczałkowice Zdrój 1:0.

1. Ruch Chorzów 13 32 36:12

2. Ślęza Wrocław 13 27 29:13

3. Polonia Bytom 13 27 33:15

4. Zagłębie II Lubin 13 21 25:15

5. Pniówek Pawłowice Śląskie 13 21 22:19

6. Gwarek Tarnowskie Góry 12 21 23:22

7. MKS Kluczbork 14 20 25:25

8. LKS Goczałkowice Zdrój 13 19 22:20

9. Lechia Zielona Góra 13 18 19:23

10. Miedź II Legnica 13 17 20:23

11. Stal Brzeg 12 17 26:14

12. Rekord Bielsko-Biała 12 16 20:15

13. ROW 1964 Rybnik 13 16 19:20

14. WARTA GORZÓW 14 15 14:27

15. Górnik II Zabrze 10 13 20:17

16. Piast Żmigród 14 12 20:30

17. Foto Higiena Gać 13 11 14:29

18. Polonia Nysa 13 8 15:36

19. Polonia Stal Świdnica 13 7 17:44

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.