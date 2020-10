Jak to szybko minęło… To już będzie 11. sezon Bartosza Zmarzlika w Stali Gorzów. Masa wyścigów, zwycięstw. Niedługo pęknie granica 2 tys. punktów zdobytych w żółto-niebieskich barwach, a to oznacza, że największe legendy naszego klubu – Edward Jancarz, Jerzy Rembas czy Piotr Świst – mogą czuć się zagrożone. Nie ma co się dziwić, bo historia Zmarzlika jest pisana złotymi zgłoskami. Przecież przed chwilą zdobył swój drugi tytuł indywidualnego mistrza świata i w ten sposób stał się najbardziej utytułowanym z polskich żużlowców.

Czytaj także: Zmarzlik ma nowego przyjaciela, z którym chciałby być blisko jeszcze przez parę lat. Poznał rywali w GP 2021 „Awionetka jednak nie będzie potrzebna, choć niektóre media tak przewidywały” – tak gorzowski klub rozpoczął informację o zatrzymaniu Zmarzlika w Gorzowie. To nawiązanie do pojawiających się wieści, że Motor Lublin dołoży do kontraktu dwukrotnego mistrza świata nawet awionetkę, którą latałby on na mecze i treningi, byle Zmarzlik zmienił barwy klubowe. Ile w tym prawdy? Z pewnością lider i kapitan Stali dostał sporą podwyżkę, bo konkurencja kładła na stół duże pieniądze. – Nie mogło być inaczej. Kapitan i ikona gorzowskiej Stali zostaje z nami. Bartek, mistrzu, ogromnie się cieszę i wierzę, że w następnym sezonie poprowadzisz naszą Stal do walki o kolejne sukcesy. Budujemy razem Stalowy Team, który ma wielkie ambicje i głód zwycięstwa. Tutaj jest twój dom, twoja rodzina i najwierniejsi kibice – przekazał Marek Grzyb, prezes klubu. O tym, ile jest wart Bartosz Zmarzlik dla drużyny ligowej, świadczą poniższe jego zdobycze na listach kwalifikacyjnych żużlowej PGE Ekstraligi. 2020 r.: 3. miejsce – 226 pkt, 2,430,

2019 r.: 2. miejsce – 188 pkt, 2,410,

2018 r.: 1. miejsce – 242 pkt, 2,574,

2017 r.: 1. miejsce – 221 pkt, 2,376,

2016 r.: 1. miejsce – 218 pkt, 2,477,

2015 r.: 4. miejsce – 168 pkt, 2,333,

2014 r.: 14. miejsce – 187 pkt, 2,055,

2013 r.: 28. miejsce – 164 pkt, 1,783,

2012 r.: 27. miejsce – 133 pkt, 1,847,

2011 r.: 33. miejsce – 101 pkt, 1,464. Przed Zmarzlikiem nowe kontrakty ze Stalą Gorzów podpisali Szymon Woźniak i Rafał Karczmarz. Umowę ma także przedłużyć Duńczyk Anders Thomsen. W przyszłym sezonie w składzie Stali znajdzie się również inny duński zawodnik, utalentowany 17-latek Marcus Birkemose, aktualny mistrz Europy juniorów, który z bardzo dobrej strony pokazał się w czasie Speedway of Nations. REKLAMA Czekamy wciąż na hit transferowy Stali, który może być ogłoszony dopiero w listopadzie. Chodzi o powrót Słowaka Martina Vaculika. STAL GORZÓW 2021: seniorzy: Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Anders Thomsen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja);

Rafał Karczmarz, Marcus Birkemose (Dania); juniorzy: Wiktor Jasiński, Kamil Nowacki, Mateusz Bartkowiak, Kamil Pytlewski.