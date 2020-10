Pod koniec września otwarto oferty w przetargu na tę inwestycję. Wpłynęły cztery oferty. Cenowo były do siebie zbliżone (najtańsza 17 849 944 zł brutto, a najdroższa 18 867 291 zł). Każda jednak przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel, czyli 14 mln zł.

Prezydent Jacek Wójcicki uznał, że przetargu nie należy unieważniać, lecz trzeba poszukać dodatkowych pieniędzy, aby rozbudowa stadionu wreszcie mogła dojść do skutku.

Na wrześniowej sesji rady miasta radni zgodzili się więc, aby zapisać w budżecie na realizację tej inwestycji 4,5 mln zł.

– W postępowaniu przetargowym kryterium oceny ofert były: cena, termin realizacji oraz okres gwarancji. Przy ocenie ofert okazało się, że najkorzystniejszy bilans punktów ma firma, która zaproponowała cenę wyższą niż najtańsza oferta, czyli 18 391 517 zł – informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. – Firma z najkorzystniejszym bilansem punktów została wezwana do złożenia dokumentów i oświadczeń, które muszą przejść szczegółową weryfikację – dodaje.

Przypomnijmy, że miasto dostało dotację od Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Dofinansowanie (nie większe niż 5,5 mln zł) ma wykorzystać w latach 2020–2022.

Plany modernizacji stadionu Fot. Dariusz Barański

Dotację na ten cel miasto dostało również od samorządu wojewódzkiego. Radni sejmiku uchwalili przekazanie na modernizację 700 tys. zł z budżetu województwa.

Co będzie na stadionie?

W kompleksie sportowym między ul. Krasińskiego, al. ks. Witolda Andrzejewskiego i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego ma powstać nowoczesny, licencjonowany stadion lekkoatletyczny kat. III wg klasyfikacji IAAF. Na obecnej płycie boiska piłkarskiego ma zostać zbudowana ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna. Będzie także rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, taka sama skocznia jednościeżkowa i dwie skocznie do skoku wzwyż. Stadion ma być też wyposażony w dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni będą dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie do pchnięcia kulą, a także rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką.

Przebudowane zostaną trybuny, a na boiskach (będą z naturalnej trawy) zainstalowany zostanie systemem zraszania i drenaż.

Natomiast obecne boisko piłkarsko-lekkoatletyczne z bieżnią czterotorową, rzutniami i skoczniami będzie służyło do rozgrzewki zawodników.