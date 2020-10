– Zmiany polegać będą na otwarciu przejazdu w ciągu ul. Łokietka przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego. Zachowany będzie wprowadzony wcześniej kierunek ruchu od ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Chrobrego i przywrócone parkowanie ukośne na wyznaczonych miejscach postojowych – informuje Krzysztof Kropiński z miejskiego wydziału dróg.

Jednocześnie zamknięty zostanie przejazd w ciągu ul. Borowskiego. Ulica będzie funkcjonować znów jako droga „ślepa”, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Chrobrego oraz od ul. Armii Polskiej do ul. Chrobrego.

Przejazd poprzeczny przez plac budowy, czyli ul. Chrobrego i Mieszka I, zapewniony będzie w ciągu ulic: Łokietka (jeden kierunek od Dąbrowskiego do Chrobrego), 30 Stycznia (jeden kierunek od Armii Polskiej do Dąbrowskiego), Jagiellończyka (przejazd tymczasowy dostosowany do ruchu dwukierunkowego) i Mickiewicza (skrzyżowania ze zmienioną organizacją ruchu).

Zamknięte będą przejazdy w ciągu ul. Krzywoustego i Borowskiego.