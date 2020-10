Politechnika Gdańska pokonała gdyńskie młodzieżowe rezerwy 86:67, CCC Polkowice wygrało z AZS UMCS Lublin 90:74, a Zagłębie Sosnowiec przegrało z Basketem 25 Bydgoszcz 65:90. To najświeższe odrabianie zaległości w EBLK. Dzięki tym meczom każda z ekip w końcu mogła zapisać do tabeli jakiekolwiek punkty. Na razie tylko trzy drużyny rozegrały po cztery spotkania.

W najbliższej, 5. kolejce mają odbyć się cztery z pięciu zaplanowanych pojedynków. Nie zagrają tylko w Sosnowcu, dokąd miały jechać gorzowianki.

Zakażenia koronawirusem w naszej drużynie koszykarek pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Zarówno w sztabie szkoleniowym, jak i u zawodniczek. Treningi zostały zawieszone, a mecze odwołane. Najpierw domowe spotkanie z AZS UMCS Lublin, a teraz wyjazd do Sosnowca. Prawdopodobnie nie zagramy jeszcze 31 października, u siebie z Energą Toruń.

W tym wyjątkowym i trudnym dla wszystkich czasie reprezentacja Polski koszykarek szykuje się do innych niż zwykle meczów kwalifikacyjnych do Eurobasketu. Turnieje odbędą się w „bańkach”, czyli w jednym miejscu, ze specjalnymi wytycznymi zdrowotnymi. Polki pojadą do Turcji, gdzie zmierzą się z Białorusią i Wielką Brytanią.

Trener Marosz Kowaczik powołał szeroki skład, w którym znalazła się jedna zawodniczka z gorzowskiego klubu – Agnieszka Kaczmarczyk.

REKLAMA

Zgrupowanie rozpocznie się 6 listopada w Nowych Babicach pod Warszawą. Do 2 listopada trener Kowaczik z 20-osobowego składu wybierze 15 koszykarek. Zawodniczki zgodnie z procedurami FIBA zostaną przebadane na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dwa razy – przed rozpoczęciem zgrupowania i przez wylotem do Turcji.

– Trudno na chwilę obecną jest mi powiedzieć, jak silni będą rywale, gdyż nie są jeszcze znane ostateczne składy – powiedział Marosz Kowaczik. – Na pewno będziemy chcieli wykorzystać to wszystko, nad czym pracowaliśmy podczas letniego obozu. Chciałem, aby oba spotkania odbyły się w Polsce, jednak FIBA Europe podjęła inną decyzję. Nie ma to dla nas większej różnicy, gdzie zagramy, bo i tak wstępnie to miały być wyjazdy na Białoruś i Wielkiej Brytanii. Jedziemy ostatecznie do Stambułu i będziemy walczyć.

Jak informuje gorzowski klub, w „bańce” w Turcji zagra też Brytyjka Cheridene Green. Do Grecji na mecze swojej kadry poleci Bułgarka Borisława Christowa.

1. VBW Arka Gdynia 4 8 371:254

2. Basket 25 Bydgoszcz 3 5 231:190

3. CCC Polkowice 2 4 182:104

4. Ślęza Wrocław 2 4 163:116

5. Enea AZS Poznań 2 4 161:124

6. GTK Gdynia 4 4 239:345

7. Energa Toruń 4 4 203:331

8. POLSKASTREFAINWESTYCJI 2 3 147:163

9. Politechnika Gdańska 1 2 86:67

10. Pszczółka AZS UMCS Lublin 2 2 130:173

11. Zagłębie Sosnowiec 2 2 136:182

Po zakończeniu sezonu zasadniczego, 8 czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9–11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.