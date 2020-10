Działa już nowa poczekalnia główna przed szpitalem przy ul. Dekerta, inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Poczekalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7-19. To tutaj, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30-15, oraz w środy w godz. 7.30-18, funkcjonuje rejestracja do poradni specjalistycznych.

Na 15 min przed zaplanowaną godziną porady/badania, pacjent ma wykonywany pomiar temperatury i wypełnia ankietę. Po weryfikacji ankiety przez osobę traiżującą, pobiera numer z biletomatu i oczekuje na wezwanie do budynku głównego. Ankietę wraz z numerem z biletomatu oddaje w budynku głównym osobie, która kieruje go do odpowiedniej poradni. Do poradni i na badania obowiązuje kolejka ustalona w momencie zapisu.

W Lubuskiem mamy w czwartek, 22 października 283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 3490.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się w czwartek rekordowe 12 107 nowych przypadków, zostało wykonanych 50,2 tysiąca testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 214 686 zarażeń koronawirusem. Niestety, 4 019 osób zmarło.

W naszym regionie zmarła 67-letnia mieszkanka powiatu świebodzińskiego

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z Gorzowa (33), Zielonej Góry (67), spoza Polski (1) oraz powiatów gorzowskiego (8), międzyrzeckiego (54), zielonogórskiego (20), żagańskiego (33), żarskiego (28), nowosolskiego (20), strzelecko-drezdeneckiego (15), świebodzińskiego (8), słubickiego (5), sulęcińskiego (4), krośnieńskiego (1) i wschowskiego (1).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 1324 osoby, niestety 36 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 5517, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 222. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 2067.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 10 091 łóżek i 812 respiratorów. Ponad 378 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 22 października. Do tej pory wyzdrowiały 102 204 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: