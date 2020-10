Liczba osób przebywająca w jednym czasie w sali obsługi klienta w budynku przy ul. Sikorskiego będzie ograniczona do minimum. Ochrona pilnuje, aby do budynku nie wchodziło zbyt wiele osób jednocześnie.

Godziny pracy urzędu miasta nie zmieniają się, ale trzeba się przygotować na dłuższe oczekiwanie na załatwienie swojej sprawy.

Przed budynkiem przy ul. Myśliborskiej zostanie ustawiony specjalny namiot dla osób oczekujących na wejście do Wydziału Komunikacji, bo i tam zmniejszy się liczba klientów, których będzie można jednocześnie obsłużyć.

Urząd obsługuje klientów od godz. 8.00 do 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki. We wtorki od 8.00 do 16.30, a w piątki do 14.30.

Wszystkie osoby wchodzące do urzędu muszą mieć zasłonięte usta i nos. Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. Klienci są wpuszczani do budynków przez pracowników ochrony pojedynczo. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

Aby załatwić sprawę w wydziałach: Dróg, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Spraw Społecznych, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku oraz Geodezji i Katastru, należy umówić się na spotkanie - telefonicznie lub zgłosić swoje przybycie w portierni urzędu. Pozostałe wydziały pracują normalnie. Zalecany jest jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny, co pomoże usprawnić załatwienie sprawy. Kontakt telefoniczny z UM - 95 7355 500. Kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl

Sztab ocenia sytuację epidemiczną

Stan funkcjonowania miasta i zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa ocenia stale miejski sztab kryzysowy, którego pracami kieruje prezydent Jacek Wójcicki.

Sztab kryzysowy zajmuje się zwłaszcza zdrowiem publicznym, opieką społeczną, edukacją, gospodarką wodną i ściekową, wywozem śmieci oraz transportem publicznym.

- Podczas wtorkowego posiedzenia sztabu we wszystkich tych obszarach sytuację uznano za stabilną. Sztab dostrzega jednak zagrożenia wynikające z możliwości zwiększającej się liczby zachorowań. W obszarze opieki społecznej, powodem szczególnej troski jest sytuacja w domach pomocy społecznej. W DPS nr 1 wszyscy pracownicy zostali poddani testom. Potwierdziły one wynik dodatni u sześciu pensjonariuszy i 17 pracowników. Stan zdrowia wszystkich osób jest dobry. Wszyscy zostali odizolowani i są pod opieką. W DPS nr 2 testy potwierdziły zachorowanie u jednego pracownika. Znajduje się on na kwarantannie – informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Domy pomocy społecznej otrzymały od rządu dodatkowe pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wynagrodzenie dla personelu za zwiększony czas pracy.

W gorzowskich żłobkach sytuacja jest stabilna i jak dotąd ich funkcjonowanie nie jest zagrożone.

W placówkach oświatowych na początku tygodnia wyłączono z nauki stacjonarnej jeden oddział szkolny. Obecnie kwarantanna obowiązuje w poszczególnych klasach w 16 placówkach oświatowych.

Bez zakłóceń pracuje transport publiczny, wywóz śmieci oraz wodociągi.