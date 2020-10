W Lubuskiem mamy we środę, 21 października 283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, łącznie od początku epidemii - 3193. Najwięcej nowych pacjentów jest z Gorzowa - 105. Z powiatu gorzowskiego - 36.

- Dzisiejszy raport jest naprawdę niepokojący. Mamy największą liczbę osób zakażonych od początku pracy naszego laboratorium. Na oddziale zakaźnym leży 93 pacjentów, pod respiratorem osiem osób. Została uruchomiona poczekalnia przy głównym wejściu, by pacjenci nie czekali w zimnie i chłodzie - poinformował wiceprezes gorzowskiego szpitala Robert Surowiec.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się w środę rekordowe 10 040 nowych przypadków, zostało wykonanych 59,3 tysiąca testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 202 579 zarażeń koronawirusem. Niestety, 3851 osób zmarło.

W naszym regionie zmarła 93-letnia kobieta, mieszkanka powiatu międzyrzeckiego.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z Gorzowa (105), Zielonej Góry (13) oraz powiatów gorzowskiego (36), międzyrzeckiego (22), nowosolskiego (21), sulęcińskiego (19), żarskiego (17), żagańskiego (11), zielonogórskiego (9), strzelecko-drezdeneckiego (8), słubickiego (8), wschowskiego (7), świebodzińskiego (5) i krośnieńskiego (2).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 1257 osób, niestety 35 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 4676, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 205. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1685.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 9439 łóżek i 757 respiratorów. Ponad 335 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 21 października. Do tej pory wyzdrowiały 98 884 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: