Swoją przygodę z siatkówką zaczynał w Gorzowie, gdzie grał w drużynach młodzieżowych. Błysk talentu Bartosza Kowalczyka dostrzegli trenerzy reprezentacji, powołując go do zespołów kadetów i juniorów.

Po Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale Kowalczyk najpierw trafił do Orła Międzyrzecz, a potem został atakującym pierwszoligowych drużyn z Siedlec i Jaworzna, zdobył dla nich ponad 600 pkt.

– Marzę, aby grać na światowym poziomie, być idolem dla młodych siatkarzy – mówił Bartosz.

Kolejnym przystankiem w karierze miały być występy w Lechii Tomaszów Mazowiecki.

REKLAMA

„Pod koniec lipca 2020 r., podczas pierwszego treningu w nowym klubie, Bartosz całkowicie zerwał ścięgno Achillesa w prawej nodze. Po kilku dniach od urazu przeszedł długą i skomplikowaną operację, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Ze względu na kontuzję, klub nie podpisał kontraktu (wcześniej wiązał Bartosza jedynie prekontrakt). Z czasem okazało się, że nie był tam również ubezpieczony. Z zaoszczędzonych wcześniej pieniędzy Bartek opłacał rehabilitację u najlepszych fizjoterapeutów”.

Kowalczyk znalazł się w trudnej sytuacji, ale w tym momencie mógł liczyć na swoich bliskich. „Za namową rodziny i przyjaciół, Bartek podjął decyzję o powrocie do Gorzowa i kontynuowaniu leczenia w rodzinnym mieście. Czeka go jeszcze bardzo długa i kosztowna droga. Siatkówka to największa pasja tego młodego człowieka. Pomóżmy mu wrócić do pełnej sprawności sportowej”.

Informację o zbiórce dla Bartosza przekazała m.in. Tauron 1. Liga. W tej chwili do rehabilitacji młodego siatkarza dołożyło się ponad 100 osób. Tutaj znajdziecie link do zbiórki.