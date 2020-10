Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję, by przeznaczyć 15 mln zł dla szpitala w Zielonej Górze i tyle samo dla szpitala w Gorzowie.

– Dzięki temu, że przyspieszymy realizację dwóch inwestycji, które są już na finale, będziemy mogli zapewnić w naszych szpitalach dalsze, nieprzerwane wykonywanie świadczeń medycznych w warunkach pandemii oraz stworzyć rezerwę dodatkowych łóżek przeznaczonych dla pacjentów zarażonych koronawirusem – mówi marszałek województwa Elżbieta Polak.

15 mln zł, które otrzyma szpital w Zielonej Górze, pozwoli dokończyć prace związane z wyposażeniem i uruchomieniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. – Całość inwestycji oszacowana jest na 37 mln zł, z budżetu UE szpital ma zapewnione środki w wysokości 20 mln zł. Jednak czeka jeszcze na pozytywną opinię wojewody lubuskiego – tłumaczy marszałek Polak.

Szpital w Gorzowie za 15 mln zł dokończy m.in. roboty budowlano-montażowe na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale hematologii, a także banku komórek macierzystych i dziennym pododdziale chemioterapii.

– Obie inwestycje, które realizowane były do tej pory według harmonogramu, czyli miały się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, oddane do użytku zostaną już w styczniu – mówi Elżbieta Polak. – Zarząd województwa już w sierpniu wystąpił do Krajowego Planu Odbudowy z czterema dużymi projektami w zakresie zwiększenia odporności ochrony zdrowia. Wśród nich są też te związane z wyposażeniem CZMiD oraz onkologią. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju do tej pory nie odpowiedziało na jakim etapie jest ocena tych projektów – dodaje.

Zarząd województwa tłumaczy, że w budżecie udało się znaleźć 30 mln zł, ponieważ przesunięto terminy budowy centrum badań kosmicznych w Nowym Kisielinie, realizacji projektów e-zdrowie i e-urząd. Zwiększyły się też dochody z rozliczeń projektów gospodarczych i infrastrukturalnych, z rezerwy celowej, rezerwy ogólnej. Dochody z podatku CIT zwiększyły się o 11 mln zł.