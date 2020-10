W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazły się w poniedziałek 7482 nowe przypadki, ale w ciągu doby wykonano jedynie 36 tysięcy testów, gdzie mieliśmy ich już nawet ponad 60 tysięcy (14–15 października). Od początku epidemii mamy w Polsce 183 248 zarażeń koronawirusem. Niestety, 3614 osób zmarło.

W naszym regionie niestety zmarł 62-letni mieszkaniec powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Nowi zakażeni w woj. lubuskim pochodzą z Gorzowa (20), z woj. wielkopolskiego (1), a także z powiatów: gorzowskiego (9), nowosolskiego (25), strzelecko-drezdeneckiego (10), międzyrzeckiego (8), żarskiego (5), słubickiego (5), wschowskiego (4), świebodzińskiego (3), krośnieńskiego (2) i zielonogórskiego (1).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 1168 osób, 32 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 5713, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 141. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1168.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 8375 łóżek i 672 respiratory. Ponad 304 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 19 października. Do tej pory wyzdrowiało 94 014 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: