Gospodarze mieli więcej okazji do przerwy, ale pierwszą bramkę strzelił Stilon, a dokładnie Wojciech Kurlapski. W 35. minucie wyrównał Bartosz Skiba. Kiedy wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, do swojej bramki trafił Kamil Chałupka i to gorzowianie mogli się cieszyć z niezwykle ważnej wygranej. Niebiesko-biali awansowali na piąte miejsce w tabeli lubuskiej czwartej ligi. Do nowego lidera rozgrywek - Cariny Gubin - tracą 8 pkt.

- Przeciwnicy nam niczego nie dali w prezencie. Uparcie dążyliśmy do zdobycia zwycięskiej bramki i się udało - opowiadał Łukasz Maliszewski, kapitan Stilonu. - Sebastian Surmaj ostro wstrzelił piłkę z lewej strony, a strącił ją do siatki jeden z rywali. Mi przede wszystkim podobało się, że przeciwnik chciał grać w piłkę. To był jeden z nielicznych tak wyglądających naszych pojedynków w tym sezonie. Od razu wyszedł z tego fajny mecz. Niestety szkoda, że z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem, bez kibiców.