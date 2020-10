- Myślę, że do końca jesieni będziemy trafiali na przeciwników w naszym zasięgu, z którymi spróbujemy podreperować nasz dorobek punktowy tak, aby spędzić zimę w połowie tabeli - mówił przed meczem z rybniczanami, trener Warty Mariusz Misiura.

To było pierwsze spotkanie w tej rundzie, w nowych okolicznościach. Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa kibice nie mogli wejść na stadion.

Co stracili? Na pewno nie gole, bo dziś przy Olimpijskiej padł wynik bezbramkowy. Nie był to jednak zły mecz. ROW to solidna firma, zresztą w trzeciej lidze są same takie. Gorzowianie powalczyli z nimi jak równy z równym. Nie unikali twardych starć, obie ekipy próbowały wyżej zaatakować. Zabrakło tylko większej ilości groźnych spięć pod bramkami, jakby obie strony przez cały pojedynek, umiejętnie się neutralizowały.