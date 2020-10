W naszym regionie niestety zmarły trzy kolejne osoby zakażone koronawirusem. To 72-letnia gorzowianka, 78-letni mieszkaniec powiatu słubickiego oraz 87-letni mieszkaniec Zielonej Góry.

W woj. lubuskim potwierdzono w sobotę 157 nowych przypadków, łącznie od początku epidemii - 2420. Pacjenci pochodzą z Gorzowa (40), Zielonej Góry (9), a także z powiatów: gorzowskiego (19), żarskiego (20), międzyrzeckiego (18), świebodzińskiego (11), nowosolskiego (10), żagańskiego (9), strzelecko-drezdeneckiego (5), wschowskiego (4), sulęcińskiego (4), słubickiego (4), krośnieńskiego (3) i zielonogórskiego (1).

- Mamy rekord nowych chorych, wykazanych jednego dnia w badaniach wykonywanych w naszym laboratorium. Niestety są następne zachorowania wśród naszych pracowników, sytuacja robi się dramatyczna. Proszę was wszystkich o zachowanie środków ostrożności - przekazał Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 1112 osób, 31 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 5539, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 135. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1364.

REKLAMA

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 7612 łóżek i 604 respiratory. Ponad 327 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 17 października. Do tej pory wyzdrowiały 90 162 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: